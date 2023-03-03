В Черноморском районе Крыма назначили и.о. главы администрации

В Черноморском районе Крыма назначили исполняющего обязанности главы администрации.

Как уже сообщал «Новый День», прежний мэр Алексей Михайловский 21 февраля после встречи с главой РК Сергеем Аксеновым написал заявление об увольнении.

Теперь – до избрания нового руководителя района – обязанности мэра будет исполнять Наталья Писарева, до этого занимавшая должность первого заместителя министра культуры Крыма.

Писаревой 43 года. В 2002 году она окончила университет имени Вернадского по специальности «финансы и кредит». После этого она до 2014 года работала в органах казначейской и налоговой службы АРК. В 2014 году перешла в министерство культуры РК. Это был самый длинный период на одном месте.

В 2019-м ее назначили начальником управления финансов, целевых программ и перспективного планирования министерства топлива и энергетики РК.

Уже в 2020 году Писарева стала заместителем начальника управления государственного долга, бюджетных кредитов и управления имуществом минфина РК. В том же году возглавила главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) аппарата Совета министров РК.

В марте 2022 года вернулась в минкульт, став первым заместителем министра.

Симферополь, Лиана Макоба

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