«Угля и газа полно» – Украина отчиталась о «профиците» энергоносителей

К концу отопительного сезона Украина подошла с «профицитом мощности по энергоносителям» – достаточными запасами газа и угля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Мы выходим из сложной зимы полностью обеспеченными топливом. По состоянию на 03.02.2023 запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс тонн. Это на 375 тыс тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют – 9,7 млрд м3 (близко к прошлогодним объемам)», – доложил он.

Отметим, что «экономия» угля и газа в значительной степени связана с тем, что Украина была вынуждена надолго останавливать производство тепла и электроэнергии из-за повреждения электроподстанций.

Симферополь, Валентин Карамазов

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