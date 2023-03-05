Германия и Польша всё громче ссорятся из-за Украины – Bloomberg

Германия и Польша ругаются из-за Украины, что может даже отразиться на поставках оружия и военной техники Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на чиновников двух стран.

Отмечается, что «зачинщиком» больше выступает Польша, а Германия вынуждена «огрызаться».

Сначала Варшава упрекала Берлин в нежелании отправлять танки на Украину, теперь же обвиняет руководство ФРГ в затягивании этого процесса и отказе посылать запасные части для старых моделей Leopard.

По словам польского чиновника, которого цитирует агентство, в Варшаве считают, что «Германия больше сосредоточена на соперничестве с Польшей за международную славу, чем на том, чтобы дать Киеву то, что ему нужно».

Симферополь, Валентин Карамазов

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