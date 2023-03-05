ВСУ просят Запад спасти их от российских планирующих авиабомб УПАБ-1500

Российские войска впервые использовали на Украине планирующие авиабомбы УПАБ-1500 весом 1,5 тонны. Чтобы их перехватывать, Киеву срочно необходимы современные истребители.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российские боеприпасы могут залетать на десятки километров от точки их запуска с самолёта.

«Россияне запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а сейчас применют корректируемые авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага. Поэтому планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, имеющие крылья, – могут залетать на десятки километров», – рассуждал он.

По словам Игната, самолеты F-16, если бы их предоставили Украине, могли бы перехватывать управляемые авиационные бомбы и «отгонять» самолеты, производящие запуски.

Также, утверждает он, такие боеприпасы могут уничтожать комплексы ПВО Patriot и SAMP-T, «но, чтобы защитить всю Украину, таких установок нужно большое количество».

Симферополь, Валентин Карамазов

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