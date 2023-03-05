Одесская область близка к полному восстановлению электроснабжения

Проблемы со светом в Одесской области будут решены до середины марта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, разрушенные электросети уже практически восстановлены.

«Со вторника в Одессе нет отключений – ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который нужен городу и области. До 15 марта планируем завершить основные работы для восстановления надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей», – заявил Кудрицкий.

Симферополь, Валентин Карамазов

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