Украина заявила о «дипломатическом тупике» на переговорах по Запорожской АЭС

Дипломатические усилия «по возвращению Запорожской АЭС под контроль Украины» зашли в тупик. Россия не выводит свой персонал и отказывается от «демилитаризации станции».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Пока ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых – на демилитаризации станции, во-вторых, – выходе из ЗАЭС работников «Росатома». В-третьих, – украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом», – сказал Галущенко.

По мнению экспертов, после этого заявления могут вновь последовать интенсивные обстрелы станции со стороны ВСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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