Крымчане озвучили суммы, которые потратят на подарки женщинам

Каждый десятый крымчанин собирается преподнести своей прекрасной половинке дорогой подарок.
Как сообщили РИА «Новый День» в минтуризма РК, более 70% жителей республики планируют потратить на подарки к 8 марта до 5 тысяч рублей.
18% готовы отдать на презенты для дам от 5 до 10 тысяч рублей, а каждый десятый заявил, что согласен и на большую сумму.
От 5 до 10 тыс. рублей готовы отдать 18% участников опроса, а 9% мужчин отметили, что приобретут подарки на сумму от 10 тыс. рублей.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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