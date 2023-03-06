Крымчане озвучили суммы, которые потратят на подарки женщинам

Каждый десятый крымчанин собирается преподнести своей прекрасной половинке дорогой подарок.

Как сообщили РИА «Новый День» в минтуризма РК, более 70% жителей республики планируют потратить на подарки к 8 марта до 5 тысяч рублей.

18% готовы отдать на презенты для дам от 5 до 10 тысяч рублей, а каждый десятый заявил, что согласен и на большую сумму.

От 5 до 10 тыс. рублей готовы отдать 18% участников опроса, а 9% мужчин отметили, что приобретут подарки на сумму от 10 тыс. рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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