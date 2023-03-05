В Крыму закрыли почти все пункты временного размещения для беженцев

В Крыму закрыли практически все пункты временного размещения для беженцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте прошлого года в республике было открыто 6 пунктов – 3 в Алуште, по одному в Джанкое, Красноперекопске и Евпатории.

Всего планировалось открыть 26 пунктов на 2,5 тысячи человек.

На сегодняшний день остался один.

По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, поток беженцев из новых регионов России на полуостров снизился, поэтому принято решение закрыть пункт в Джанкое.

Остался один пункт в Армянске, в котором находятся 43 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

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