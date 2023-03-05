Китайские портовые краны в США могут отслеживать поставки оружия Украине – СМИ

Официальные лица США все больше обеспокоены тем, что гигантские краны китайского производства, работающие в американских портах по всей стране, могут быть использованы для разведки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет The Wall Street Journal.

Утверждается, что китайские краны содержат датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения контейнеров, отправляемых в страну или вывозимых для поддержки военных операций США по всему миру, в том числе и на Украине.

Краны также могут обеспечить удаленный доступ для тех, кто хочет нарушить поток товаров, сказал Билл Эванин, бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки США.

В китайском посольстве назвали это паранойей, которая может воспрепятствовать торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»