Украина не получит гарантий безопасности до окончания конфликта – Шольц

Запад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине по завершении войны, но время для этого пока не пришло.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он также добавил, что «война зашла в тупик, который наносит огромный ущерб Украине».

По словам Шольца, Владимир Путин «неправильно» оценил «силу Украины», а также «единство всех друзей Украины» в противостоянии РФ.

Также он добавил, что «без украинцев не будет никаких решений о переговорах».

Симферополь, Валентин Карамазов

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