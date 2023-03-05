«Героический» миф Бахмута повторяет катастрофу «Азовстали» – украинский политолог

Руководство в Киеве, не желая оставлять Бахмут (Артёмовск), несмотря на огромные потери, превращает этот город в очередной трагический символ, подобный донецкому аэропорту и мариупольской «Азовстали».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Он также подчеркнул, что разговоры о весенней распутице, которая якобы играет на руку ВСУ, абсолютно безосновательны.

«Та распутица, что она сыграет негативно на российские силы – абсолютно неправильная лондонская оценка этой ситуации, поскольку в Институте изучения войны не понимают, что сегодня как раз полевые дороги были важными дорогами для обеспечения именно наших вооружённых сил в Бахмуте. Потому что из стабильных, с твёрдым покрытием, дорог мы контролируем полторы, в лучшем случае. Может быть, ситуация даже и хуже», – отметил эксперт.

«Бахмут – больше символическое место, из-за того, что мы, как с Донецким аэропортом, как с «Азовсталью», создали из этого большой политический героический миф», – приводит слова Бортника «ПолитНавгатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»