Россия приберегает Калибры для Молдовы – украинский политолог

Затишье с ракетными ударами по Украине якобы может быть связано с тем, что Россия готовит Калибры для нанесения ударов по Молдове в случае развязывания Кишенёвом конфликта в Приднестровье.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Насколько вероятно, что отсутствие этих ударов по Украине свидетельствует о том, что Россия просто накапливает или экономит ракеты для последующих действий в Молдове?», – спросили у экперта.

«Нельзя исключить нанесение ракетных ударов по территории Молдовы в случае начала военного обострения вокруг Приднестровья. Это очень вероятный сценарий. Молдова может стать целью, вооружённые силы Молдовы могут стать целью этих ударов», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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