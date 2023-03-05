«Катастрофа во всех смыслах» – эксперты предостерегли Москву от новых «перегруппировок» на фронте

Очередное драматическое отступление ВС РФ на фронте в ходе весеннего наступления ВСУ может привести к самым плачевным политическим последствиям для России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказали бежавший от киевского режима в ЕС экс-депутат горсовета Одессы, политолог Лев Вершинин и бывший офицер Минобороны СССР, отвечавший за мониторинг ядерных испытаний в мире, Дмитрий Халезов.

По их словам, российской армии во что бы то ни стало необходимо, как минимум, отразить контрнаступление ВСУ на Мелитополь и не позволить вооружённым силам Украины прорваться к Крыму, расчленив группировку ВС РФ.

«Если в ходе весенне-летней кампании ВСУ, хорошо снаряжённым и подготовленным, удастся решить их стратегическую задачу и хотя бы выйти на границы Крыма, пробив дорогу на Мелитополь, существование РФ в её сегодняшнем виде начнёт отсчитывать последние годы», – мрачно прогнозирует Вершинин, имея в виду дальнейшую судьбу новых территорий.

С ним согласился Халезов.

«От исхода боёв на Украине зависит выживание РФ. Если украинской армии удастся расчленить российскую группировку, выйдя к Азовскому морю, будут самые катастрофические последствия во всех смыслах», – приводит его слова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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