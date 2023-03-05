«Промедление смерти подобно» – украинский дипломат набросился на западные страны

Неожиданная приостановка масштабных поставок военной помощи Украине и начавшиеся на Западе разговоры о заморозке конфликта могут привести к разгрому ВСУ и уничтожению Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«Все на Западе почему-то снова смотрят, а что же Украина на фронте? В Бахмуте что будет? Что наши вооружённые силы, сделают контрнаступление или нет? Да вы принимайте участие в этом большом контрнаступлении – санкционном, политическом, и не ждите! Потому что эти ожидания ни к чему хорошему могут не привести. Поэтому я, когда слышу фразы о том, что «война может длиться и год, а может и несколько лет, всё может быть»… Но она может длиться и 15 лет, но вы же для того и есть, чтобы сделать этот период минимальным! Неправильно ставится вопрос. Не надо наблюдать за нами, как в игровой приставке, кто кого. Нужно делать так, чтобы это было как можно быстрее», – возмущался дипломат.

«Это я не к тому, чтобы покритиковать наших партнёров, но часто слышу подход, который уже экстраполирует ситуацию на выборы 2024 года. А там будут выборы в США, во Франции, на Тайване, в России, в конце концов. То есть, нельзя это затягивать в 2024 год! Потому что тогда обстоятельства будут совсем другими... Сейчас окно возможностей в этом году – дожать Россию, пока наша мотивация на Украине сильная, пока украинцы готовы это делать. Далее, если кто-то думает, что этот ресурс наш человеческий бесконечный, они очень ошибаются!», – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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