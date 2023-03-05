Украинский политолог рассказал о последствиях теракта на Брянщине для Киева

Ликование в украинском обществе в связи с вылазкой диверсионной группы в Брянской области преждевременно и не оправдано.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

По его словам, для Украины эта атака может иметь ряд негативных последствий.

«Россия может использовать этот факт для двух целей. Во-первых, чтобы объявить новую волну мобилизации, или новую фазу войны. Не обязательно с объявлением войны, в этом нет смысла. Но, возможно, это приведёт к переименованию спецоперации. Возможно, она станет не Специальной военной операцией, а контртеррористической, или оборонительной, или что-то ещё», – предположил он.

«Безусловно, Россия будет это использовать, чтобы доносить информацию нашим западным партнёрам, что любые украинские обещания не использовать западное оружие против территории России, – они могут быть в любой момент нарушены. Ведь украинские ДРГ не только заходят на территорию России для каких-то целей, а занимают целые населённые пункты. Фотографируются возле сельсоветов, целых административных зданий», – рассуждал политолог.

«Это создаёт дополнительный повод для внутренней мобилизации в России. В широком смысле, и в очень узком. Для широкой волны мобилизации, чтобы создать народное ополчение, или обеспечить охрану границ. Это всё заметно расширяет окно Овертона возможных военных и политических шагов сторон», – заключил Бортник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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