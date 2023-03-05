На Украину вылетели стаи Гераней

В десяти областях Украины около часу ночи по московскому времени объявили воздушную тревогу. Позже появились сообщения о взрывах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут украинские СМИ.

В Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.

Сообщается о взрывах в Киевской области и в пригороде Днепропетровска. Отмечены прилёты в районе н-п Ковшаровка и Новоосиново Харьковской области. Взрывы также прогремели в Сумской области. Передают о взрыве в Краматорске, Харькове и Харьковской области.

Взрыв зафиксирован в Днепропетровске. Очевидцы говорят о появлении в небе дронов-камикадзе «Герань».

Симферополь, Валентин Карамазов

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