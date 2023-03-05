«Очень тяжёлая ноша» – в Киеве прощаются с Бахмутом

Оставление Бахмута (Артёмовск) украинской армией не вызовет никакого удивления, так как удерживать город уже невозможно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Обстановка вокруг Бахмута очень тяжёлая, и его оборона превратилась в очень тяжёлую ношу для ВСУ из-за того, что город полуокружён с трёх сторон как минимум. Наши войска находятся в городе под постоянными ударами артиллерии, атаками со всех сторон, из-за этого потери увеличиваются. Об этом говорят и американские, западные медиа. Часть обеспечения шла полевыми дорогами, и они в связи с потеплением становятся недоступными для поставок в город, для вывоза раненых. Поэтому ситуация ухудшается», – отметил эксперт.

«Я не удивлюсь, если в ближайшие дни мы вынуждены будем всё-таки оставить город, и линия обороны сместится к Часову Яру, а возможно даже немного западнее», – заключил Бортник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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