На кладбищах украинских городов не хватает мест для уничтоженных в ходе боёв военнослужащих Украины. Однако родственники погибших требуют хоронить их «с почестями, как героев» именно в городах, а не в «чистом поле».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинскими властями принято решение освобождать для ВСУшников места на кладбищах за счёт усопших, которых длительное время никто не посещает.

Между тем, как отмечают украинские блогеры, многие могилы не посещаются долгое время гастарбайтерами, вынужденными зарабатывать на чужбине, а в последнее время и беженцами, значительная часть которых отсутствует уже около года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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