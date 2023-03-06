Зеленский узнает последним: США готовят запасной план по Украине

Вашингтон рассматривает вариант решения конфликта между Россией и Украины с разделением последней на две части. Об этом заявил обозреватель издания National Review Ноа Ротман.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам обозревателя, запад не заинтересован в полной победе Москвы, так как это укрепит ее отношения с Пекином и позволит продолжить процесс размещения китайских наступательных вооружений в Европе, а также вынудит партнеров в Тихом океане пересмотреть свои отношения с США и толкнуть их в сторону поднимающегося Китая.

Поэтому не исключен вариант компромисса:

«Запад продолжит терять свой энтузиазм по отношению к Украине, возможно, поставив правительство Зеленского перед свершившимся фактом, – пишет Ротман. – В этот момент Украина будет функционально раздвоена, причем с одобрения ее предполагаемых сторонников».

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предостерегал Киев от больших надежд в отношении США, отмечая, что американцы отличаются короткой памятью и всегда смогут улететь или уплыть домой, если ситуация будет разворачиваться не в их пользу.

Вашингтон, Мирослава Мельник

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