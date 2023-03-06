В Запорожье обещают платить пенсию бывшим украинским военным

В Запорожье будут платить пенсию бывшим украинским военным. Но не всем. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пенсию могут рассчитывать те бывшие служащие ВСУ, кто не проходит по уголовному делу в качестве участника карательных операций и обстрелов мирных граждан.

«Если человек просто служил в вооруженных силах Украины, таковы были условия. Он не преследуется по закону и будет получать пенсию, как военнослужащий», – заявил Балицкий. И добавил, что если кто-то сумеет обмануть систему и скрыть «неудобное прошлое», это все равно выяснится, и человек все равно ответ по закону.

Мелитополь, Мирослава Мельник

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