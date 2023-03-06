В Крыму резко выросло число заболевших ковидом

В Крыму резко выросло число заболевших коронавирусом. Об этом сообщила начальник регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму за прошедшую неделю число вновь выявленных случаев выросло на 39%.

В Севастополе тоже зафиксирован рост – не такой высокий, как в РК, – всего 7,2% за неделю, но в целом показатели значительные, а в выходные суточная выявляемость превышала крымскую.

Плюс с начала марта в Севастополе ежедневно регистрируются летальные исходы, а в Крыму умерших в этом месяце еще не было.

Симферополь, Лиана Макоба

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