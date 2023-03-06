«Всё стабильно, приходите» – в Днепропетровске взяли на карандаш новых кандидатов в окопы

Десятки тысяч жителей Днепропетровской области обязали в 10-дневный срок вернуть оружие, которое им раздавали прямо на улицах с грузовиков в самом начале СВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким обращением выступил глава областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, после того, как «ситуация вокруг региона стабилизировалась», часть граждан вернула оружие и боеприпасы. Но «некоторые люди оказались не особо сознательными».

«Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но ещё раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке», – предупредил он.

Учитывая, что все, кто ранее откликнулся на призыв, тут же получили повестки на фронт, в Днепропетровке не сомневаются, что и других «сознательных» ждёт та же участь.

Симферополь, Валентин Карамазов

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