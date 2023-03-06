В офисе Зеленского обозвали «адвокатом дьявола» главу МИД Венгрии

«Адвокатом дьявола» в администрации президента Украины назвали главу МИД Венгрии Петера Сийярто. И предрекли ему «историческое фиаско».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», так в офисе Зеленского отреагировали на призыв Будапешта к прекращению огня на Украине.

«Первая цель – прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше», – заявил ранее Сийярто в эфире телеканала SVT.

«Адвокатом дьявола иногда быть выгодно. Но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Венгрия устами Сийярто говорит, что «цель – прекратить убивать людей, а значит, прекратить огонь», – она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует российский геноцид», – высказался советник главы администрации Михаил Подоляк.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»