В Крыму оштрафовали противников ЧВК «Рёдан»

В Керчи оштрафовали противников ЧВК «Рёдан».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о новом субкультурном движении в России заговорили после 19 февраля сего года, когда в одном из торгово-развлекательных центров Москвы произошла массовая драка между неформалами, увлекающимися анимэ, и молодыми людьми спортивного вида. Видео разборок разлетелось по социальным сетям. После этого в соцсетях начали массово появляться страницы «ЧВК Рёдан» и их противников, а в городах РФ начались столкновения между «редановцами» и «антиредановцами».

После этого в соцсетях начали массово появляться страницы «ЧВК Редан» и их противников, а в городах РФ начались столкновения между «редановцами» и «антиредановцами». По всей стране полиция задержала несколько сотен подростков.

Правда, сами поклонники анимэ уверяют, что никакого «ЧВК Рёдан» не существует, а перепугавшие некоторых благонамеренных граждан пауки – всего лишь изображения на коллекции одежды бренда Hikikomori kai genei ryodan, выпущенной еще в 2020 году, а «ЧВК» – название магазина, специализировавшегося на продаже мерча для поклонников анимэ.

Тем не менее, волна докатилась до Крыма. Пока не ясно, есть ли на полуострове любители анимэ-пауков, но противники, как оказалось, уже появились и решили предъявить доказательство своего существования миру в виде массового селфи.

Клич собраться на Митридатской лестнице и сфотографироваться бросили в telegram. Потенциальных участников предупредили: на место встречи нужно приходить без балаклавы, не выкрикивать лозунги, если полиция будет задавать вопросы, отвечать, что просто гуляешь с другом.

«Фото ребята сделать не успели, силовики загребли всех: 4 совершеннолетних, 13 человек в возрасте от 16 до 18 лет и 10 подростков, которым меньше 16, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Тем, кому 16 – 18 лет влепили административное правонарушение, как и родителям всех несовершеннолетних, остальным штраф – 10 тысяч».

Керчь, Лиана Макоба

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