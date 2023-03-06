Что для нас будет являться победой, согласуем с Западом – Совбез Украины

Существует много сценариев «победы Украины», в том числе с отказом от Крыма и Донбасса. Однако этот вопрос в любом случае будет решаться совместно с западными партнёрами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением в Киеве выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

«Сейчас окончательного толкования, что такое победа, к большому сожалению… мы не можем констатировать, что у нас есть полный консенсус победы над Россией. Мы понимаем, что для нас должно быть победой. Может ли это на 100 процентов коррелироваться с нашими партнерами и нашими союзниками?», – задался вопросом секретарь СНБО в разговоре с журналистом.

«Я на сегодняшний день не могу вам дать ответ на этот вопрос, потому что он должен быть в публичной плоскости, и он должен оглашаться, потому что сейчас иногда звучат крайние призывы, что нужно оставить в покое Автономную республику Крым, что нужно пойти на уступки относительно территории Донецкой и Луганской области, что сейчас там, где остановимся, там и остановимся... Для нашей страны – это очень опасная вещь, потому что все нужно делать вовремя», – приводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»