Турпоток в Крым существенно сократится

Турпоток в Крым в текущем году может существенно сократиться по отношению к минувшему сезону. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Как уже сообщал «Новый День», в 2022 году в Крыму отдохнули 6 миллионов 534 тысячи туристов, что на треть меньше, чем годом ранее.

В текущем году эксперты тоже прогнозируют существенное снижение.

«Популярность Крыма резко сократилась в прошлом году, но регион по-прежнему остается в пятерке самых популярных в стране. Сейчас Крым недооценен из-за вопросов с транспортом, с безопасностью, и мы фиксируем снижение спроса, – цитирует Уманского Интерфакс. – Думаю, что он будет бронироваться на коротких датах, ближе к наступлению сезона. Скорее всего, загрузка Крыма будет хуже, чем в прошлом году, условно на 20%-30%".

По мнению Уманского внимание туристов к полуострову повысится после того, как номерной фонд Краснодарского края будет выбран. И тогда буде важно не отпугнуть потенциальных клиентов ценами.

Симферополь, Лиана Макоба

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