В Крыму вынесли приговор чиновнице, отдавшей под застройку землю с краснокнижными растениями

В Крыму вынесли приговор бывшему начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в январе 2021 года начальница внесла недостоверные сведения в проект решения сессии Ялтинского городского совета, в результате чего статус восьми земельных участков, на которых произрастает большое количество краснокнижных растений и деревьев, изменили с «зоны городских лесов» на «ИЖС». Это представляло возможность оформить участки в собственность и застроить их.

Кроме того, начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ялта поручила конкурсной комиссии заключить муниципальный контракта на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Ялты. Как итог: генеральный план и ПЗЗ до сих пор не разработаны, субсидии, выделенные на данный проект, отозваны.

«В результате преступных действий муниципальному образованию городской округ Ялта причинен ущерб в виде: изменения территориальных зон особо охраняемых территорий на зоны, в которых возможно размещение земельных участков с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилого строительства», на которых произрастает значительное количество растений, занесенных в Красную Книгу Республики Крым, тем самым нарушая уникальный ландшафт и климат муниципального образования городской округ Ялта, а также создавая предпосылки для нарушения природоохранного законодательства ввиду возможного уничтожения зеленых насаждений. Сумма причиненного ущерба составляет более 90 миллионов рублей», – сообщили в ведомстве.

Собранные ГСУ доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Экс-чиновница признана виновной в превышении должностных полномочий и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорена к 2 годам 8 месяцам лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Ялта, Лиана Макоба

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