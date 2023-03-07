Наступившей весной Крым может столкнуться с почвенной засухой. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сентября и до конца января температура воздуха превышала среднемноголетние показатели на 2-5 градусов. В отдельные дни столбики термометров и вовсе поднимались выше +20 градусов. При этом осадков в осенне-зимний период зафиксировано меньше средней многолетней нормы.

Из-за высокой температуры озимые длительное время росли, используя влагу, накопившуюся в почве, отмечает Радченко. А сейчас в метровом слое почвы влаги очень мало. При этом, согласно прогнозам, продуктивных осадков не ожидается.

Если ближе к апрелю ситуация не изменится, влаги для развития колоса может не хватить, и с урожаем в текущем году могут возникнуть проблемы.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»