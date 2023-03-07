Срок следствия по делу о теракте на Крымском мосту продлен

Срок следствия по уголовному делу о теракте на Крымском мосту продлен на 3 месяца. Об этом заявили в следственных органах.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста, кроме того, были повреждены железнодорожные пути.

По делу о взрыве задержали 8 человек – 5 россиян и 3 граждан Украины и Армении. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) Уголовного кодекса РФ.

Срок содержания задержанных под стражей истекает 8 марта, следствие ходатайствовало об его продлении.

«Срок следствия продлен до 8 июня, необходимо завершить еще 40 судебных экспертиз, получить ответы на запросы», – сообщил представитель следствия.

Симферополь, Олег Яковенко

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