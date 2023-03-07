Крымздрав опять попал в прицел следователей

Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора государственного казенного учреждения (ГКУ) Республики Крым «Крымздрав». Он подозревается в необоснованном начислении значительных премий самому себе.

Как сообщили РИА «Новый День» в комитете по противодействию коррупции РК, дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Напомним, ГКУ РК «Крымздрав» подчиняется министерству здравоохранения республики, координирует деятельность медицинских организаций, а также ведет бюджетный, налоговый, бухгалтерский и статистический учет и отчетность республиканского министерства. Через ГКУ идут большие финансовые потоки. Сервисы информации о бизнесе сообщают, что учреждение выступило в роли заказчика почти в 3 тысяча 100 контрактах на общую сумму более 12 млрд рублей.

За последние 3 года в учреждении сменили 5 руководителей. О ком именно идет речь в сообщении, не уточняется.

Сейчас исполняющим обязанности руководителя является Ольга Артемьева. На эту должность ее назначили 21 февраля 2023 года. Вряд ли она успела получить даже первую зарплату.

Любопытно, что первым заместителем председателя комитета по противодействию коррупции РК, выявившего преступление в деятельности одного из предшественников Ольги Артемьевой, с октября 2020 года является Денис Артемьев.

На официальном сайте комитета о нем нет никакой информации – ни где учился, ни где работал до этого, отсутствует даже фотография, хотя разделы других руководителей организации оформлены полностью.

По данным телеканала «Первый Севастопольский», в украинское время Артемьев работа в СБУ, возглавляя главный отдел контрразведки в сфере экономической безопасности в автономной Республике Крым.

Симферополь, Олег Яковенко

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