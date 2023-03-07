Севастопольцев перепугали звуки в районе аэропорта Бельбек

Севастопольцев перепугали громкие звуки в районе аэропорта Бельбек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях горожане гадают, что это было: то ли взрыв, то ли гром. «В 9:15 был гром длинный», – рассказывает одна из горожанок.
«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь, – прокомментировал ситуацию губернатор Михаил Развожаев. –
На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно».
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube