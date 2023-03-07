Севастопольцев перепугали звуки в районе аэропорта Бельбек

Севастопольцев перепугали громкие звуки в районе аэропорта Бельбек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях горожане гадают, что это было: то ли взрыв, то ли гром. «В 9:15 был гром длинный», – рассказывает одна из горожанок.

«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь, – прокомментировал ситуацию губернатор Михаил Развожаев. –

На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно».

Севастополь, Олег Яковенко

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