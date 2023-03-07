Ялтинский экономический форум, наконец, состоится, но не в Ялте

Международный Ялтинский экономический форум, наконец, состоится, но не в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», форум впервые был организован в 2015 году и в течение 5 лет проводился в апреле.

В 2020 году, в связи с эпидемией коронавируса, мероприятие отменили. В 2021 году собирались провести в первых числах ноября, но коррективы внесли активизировавшийся ковидный штамм «дельта» и объявившийся штамм «омикрон». Форум решено было провести в апреле 2022 года. Но «в связи с нестабильной международной ситуацией» мероприятие перенесли на четвертый квартал, а потом на 2023 год.

И вот теперь глава Крыма Сергей Аксенов сообщает, что форум все-таки состоится, но не в Ялте:

«В этом году проведение Ялтинского международного экономического форума планируется в Москве в связи с определенными логистическими особенностями. В масштабном мероприятии примут участие новые субъекты Российской Федерации. Ожидается, что ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, – рассказал глава РК. – Новый формат форума будет публично представлен до 1 апреля».

Симферополь, Олег Яковенко

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