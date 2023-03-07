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Вторник, 7 марта 2023, 16:25 мск

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«Гнида! Вызов брошен» – Александра Лукашенко сильно задело поведение Зеленского

Фото: president.gov.by

Украинский диверсант, который пытался повредить российский самолёт разведки в Мачулищах, был заслан на территорию Белоруссии с санкции президента Украины Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Републики Беларусь Александр Лукашенко.

«Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не производятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», – отметил он.

«Гнида – потому, что он бегает вокруг Беларуси, посылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». – «Нет, давайте подпишем договор под покровительством ООН, что вы на нас не нападете». Вы слышали все эти заявления. И в это время... Что ж, вызов брошен», – сказал Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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