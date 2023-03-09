Заповеднику – труба: ЮБК опять обещают газифицировать

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз пообещал провести газ в Форос. Опубликовано его распоряжение от

№188-рг «Об определении единственного подрядчика по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: «Строительство газопровода ГРС «Веселое» – пгт. Форос Республики Крым (газопровод высокого давления)».

Контракт стоимостью 3 млрд 405 млн 750 тыс рублей получило акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» из Ярославля: стоимость выполнения проектно-изыскательских работ составит 188 млн рублей, строительно-монтажных – 3 млрд 218 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», значительный участок Южного берега Крыма до сих пор не газифицирован, в том числе – самый южный поселок Крыма Форос. Сохранившиеся там правительственные дачи, где отдыхали еще первые руководители СССР, как и в их времена, до сих отапливаются жидким печным топливом. Чтобы проложить магистральный газопровод для осуществления газификации берега от Ялты до Фороса, нужно узаконить прокладку трубы по территории Ялтинского горно-лесного заповедника и там построить дополнительную газораспределительную станцию. Уменьшить площадь заповедника, вырубить часть горного леса для прокладки трубы и ее обслуживания – на такой дерзкий шаг не решился даже экс-президент Украины Виктор Янукович. Поэтому санатории и госдачи на этом отрезке – даже руководимые Управделами президента – имеют собственные котельные и отапливаются соляркой.

Это дает простор инициативным поставщикам и потребителям печного топлива.

Например, в 2018 году один отставной офицер из Севастополя поставил, а другой принял не совсем то топливо для котельных ЮБК. Общая сумма по трем заключенным между Службой охраны и «ВАБ-Нефть» госконтрактам составила 20,3 млн руб. Местом поставки был обозначен поселок Гаспра, в окрестностях которого ФСО охраняет несколько государственных дач.

История вылилась в дело о мошенничестве. В итоге суд назначил бывшему заместителю руководителя службы охраны в Крыму ФСО России 10 лет колонии строгого режима с лишением звания полковника запаса, капитану второго ранга в отставке, выступившему в роли заказчика, – 6 лет колонии общего режима.

Обещания газифицировать ЮБК звучат из Москвы с 2014 года. Сейчас из 32 населенных пунктов Большой Ялты и Севастополя не газифицирована половина.

В марте 2021 году минтопэнерго Крыма сообщало: ГУП РК «Черноморнефтегаз» за средства предприятия проводит работы по строительству новой газораспределительной станции ГРС-Веселое и магистрального газопровода Ялта-Форос-Севастополь (участок Ялта-Веселое), которые обеспечат в дальнейшем возможность газоснабжения одиннадцати населенных пунктов городского округа Ялта: Форос, Санаторное, Оливу, Береговое, Парковое, Понизовку, Кацивели, Оползневое, Голубой Залив, Симеиз, Алупку.

Работы по строительству осуществляются дочерним предприятием ООО «ЧНГ Газификация» и ведутся в плановом режиме.

Нынешний министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь (работает в должности с августа 2021) пообещал: газификацию Большой Ялты завершат в 2025 году, в 2023 году планируется подвести газ 2193 абонентам. Общая сумма работ оценивается в 564,82 миллиона рублей, уточнил он.

Однако, по закону, любая хозяйственная деятельность на заповедных землях запрещена. Каким образом удалось преодолеть это противоречие при строительстве газопровода и кто ответит за вопиющее нарушение закона, неизвестно.

Но в 2019 году министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым установило публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения линейного объекта «Строительство магистрального газопровода Ялта – Форос – Севастополь (участок Ялта-Веселое)». Площадь этого сервитута составляет почти 676,5 квадратных метров, обладателем сервитута выступает ГУП РК Крым «Черноморнефтегаз».

А в январе этого года был опубликован лаконичный релиз: Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство газопровода ГРС «Веселое» – Кореиз.

Около половины газопровода будет проложено под землей вдоль Севастопольского шоссе и над землей уже вдоль Южнобережного шоссе. «В местах его сближения с особо охраняемыми природными территориями предусмотрено сужение строительной полосы с целью сохранения территории от воздействия строительства», – отметил главный эксперт по объектам производственного назначения Алексей Богуш.

Найденный компромисс не внушат оптимизма, особенно с учетом того, что Севастопольское шоссе подвержено оползням, камнепадам и движение по нему, бывает, перекрывается.

Впрочем, не факт что компания-подрядчик прямо так бросится строить сложный объект: картотека судебных решений содержит более 600 кейсов, где «ЕКС» является ответчиком (должником, неплательщиком, нарушителем договоров строительного подряда). Предельный строительства срок, на который заключается контракт на этот раз, – до 1 декабря 2026 года.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2023, РИА «Новый День»