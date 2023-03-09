Совмин Крыма решил осыпать казаков календарями

Вице-премьерам Крыма нашлась срочная работа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», любое передвижение по казенно-бюрократической плоскости требует отдельного путевого листа: чтобы передать любую материальную ценность из одной конторы в другую, нужна особая сопроводительная бумажка.

Если Совмин РК выпускает постановление с типовым названием «О вопросах управления имуществом, находящимся в собственности Республики Крым», нельзя догадаться, о чем в нем может пойти речь: о винограднике, пляже санатория или катере «Туман» 1958 года постройки.

Попадается в этих распоряжениях и такое имущество, от перечня которого берет оторопь.

Из советских времен, похоже, вернулась традиция держать в кабинетах руководящих работников определенную литературу. Н если раньше в кабинете каждого начальника в одном шкафу должно было стоять полное собрание сочинения Ленина – 55 синих томов, в другом – 50 коричневых томов сочинений Маркса и Энгельса, то сейчас пришло время других книг.

Распоряжением 255-р из собственности Республики Крым в муниципальную собственность безвозмездно передается движимое имущество – Большая Российская энциклопедия. По районам развезут издание 2004 – 2017 годов: вес одного комплекта – 57 кг, балансовая стоимость – 135 тыс руб.

Счастье выпало 11 муниципалитетам, причем Раздольненский район получает еще и Православную энциклопедию.

С приемом-передачей полезных книг чиновникам предложено поторопиться: завершить операцию глава Совмина требует до 20 декабря 2023 года. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя председателя Совета министров Республики Крым Назарова.

Второй подарок правительства Крыма еще интереснее. Опубликовано распоряжение

№234 «О закреплении движимого имущества, находящегося в собственности Республики Крым и передаче движимого имущества в безвозмездное пользование».

Передаются три вида печатных изданий. И все – Государственному казенному учреждению Республики Крым «Казаки Крыма».

Теперь казаки будут владеть и смело пользоваться на праве собственности информационный листом «Заповеди казака» – в количестве 500 штук. Еще у них будет 200 экземпляров подарочного издания «Слава Богу, что

мы казаки –черноморцы». Но самая большая удача – 700 штук календарей неизвестного года формата А2. Этот формат настенного календаря совпадает с полосой газеты «Правда». То есть не в каждом служебном кабинете есть свободная стена, чтобы разместить этот образец полиграфии.

В группе «казаков-черноморцев в VK зарегистрировано 12 человек. Даже одной сотни календарей им хватит на много лет. Интересно, кому принадлежала идея купить 700 календарей и на какие деньги, а также какова будет команда по их использованию?

Пристроить громоздкие календари нужно гораздо быстрее, чем энциклопедии – до 30 марта 2023 года. Ответит за их использование должен заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михайличенко.

Симферополь, Ольга Картошина

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