Украинские власти принудительно эвакуируют детей из зоны конфликта без согласия родителей

Кабмин Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

Согласно документу, основанием для проведения эвакуации детей теперь являются решения областных администраций, согласованные с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Принудительная эвакуация детей будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, а в случае отказа или отсутствия родителей – «лицом, которое его заменяет, другого законного представителя».

Как известно, многие жители оккупированной киевским режимом части Донбасса отказываются покидать фронтовые города и отправляться на украинскую территорию.

Симферополь, Валентин Карамазов

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