В Севастополе резко вырос интерес к спорту и фитнесу

В Севастополе резко вырос интерес к спорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число горожан, регулярно посещающих фитнесцентры, тренажерные залы и спортивные клубы, в 2022 году увеличилось почти в полтора раза.

Если в 2021 году спортом регулярно занимались 13,2% от всех горожан в возрасте от 3 до 79 лет, то в 2022 году – 18,4%. При этом число мужчин, следящих за своей физической формой, выросло с 14,6% до 24,8%. У севастопольских женщин показатели гораздо скромнее: рост с 11,9% до 12,5%.

А в Крыму даже проявилась тенденция к снижению, пока на доли процентов. При этом общее число обеспечивающих себе регулярные физические нагрузки почти в 3 раза меньше, чем в Севастополе.

Симферополь, Лиана Макоба

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