Зеленский убеждает всех, что удерживать Бахмут его уговорили военные

Если россияне возьмут под контроль Бахмут (Артёмовск), им будет «открыта дорога» для захвата ключевых городов на востоке Украины. Защита города – это украинская тактика.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, это будет открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины, на донецком направлении. Вот почему наши ребята стоят там», – рассуждал он.

Также президент Украины еще раз акцентировал внимание на том, что именно военные настаивают на удержании Бахмута.

«У меня была встреча с начальником штаба и главными военными командирами онлайн и офлайн... и все они говорят, что мы должны крепко стоять в Бахмуте. Конечно, мы должны думать о жизни наших военных. Но мы должны сделать все возможное, пока мы получаем оружие, боеприпасы и наша армия готовится к контрнаступлению», – заявил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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