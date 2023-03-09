Джанкой остался без света

Большая часть Джанкоя осталась без света.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром произошла авария на линии 10 кВ. Без электроэнергии остались 1640 абонентов.

Отключенная нагрузка составила 800 кВт. Джанкойская центральная районная больница автоматически перешла на резервное питание.

Энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение часа.

Джанкой, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»