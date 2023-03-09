Стратегический приз: британский эксперт объяснил, зачем Украине Крым

Крым является для Украины стратегическим призом, поэтому одной из главных целей ВСУ является операция по захвату Крымского полуострова и выход к Керченскому проливу. Об этом заявил британский военный эксперт, подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд, пишет Express.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контроль над полуостровом позволят контролировать Черное море и Керченский пролив, являющийся воротами Азовского моря.

«Поэтому захват Крыма и выход к проливу являются важнейшими целями, без достижения которых говорить о победе в конфликте будет нельзя», – заявляет британец.

Однако, отмечает «Военное обозрение», британский эксперт совершенно не учитывает, что попытка напасть на Крым может привести к совершенно непредсказуемым последствиям.

«Во-первых, это будет сопровождаться колоссальными жертвами и среди мирного населения.

Во-вторых, Россия может применить любые виды вооружений, чтобы защитить стратегически важный полуостров. Если речь пойдет об угрозе такого масштаба, то спецоперация примет совершенно иные формы, в чем можно не сомневаться», – пишет издание.

Симферополь, Мирослава Мельник

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