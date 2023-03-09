Севастопольский подросток, страдающий онкологией, заявил, что над ним издевается отец

Севастопольский подросток, болеющий раком, пожаловался учителям, что отец избивает его и нагружает не по силам после химиотерапии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в семье программиста и военнослужащей. Их 15-летий сын прошел лечение от рака костной ткани и на днях рассказал педагогам в школе, что отец избил его, заставил отжиматься и приседать.

Все факты подросток изложил в заявлении на имя завуча. После этого мать мальчика пригласили в школу на беседу, но она не пришла.

Объясняться матери все равно пришлось. По ее версии, спартанские методы в семье и правда в ходу, но сын преувеличил их масштаб, пишет telegram-канал Mash на волне. Недавно парень прогулял урок русского, отец наказал физическими упражнениями, но не бил: мать утверждает, что сын Все выдумал, чтобы меньше ходить на уроки и тратить освободившееся время на компьютерные игры.

Старший брат подростка рассказывал в школе, что отчим бил его палкой. Мать это тоже отрицает.

Севастополь, Лиана Макоба

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