Стоимость крымского вина выросла на 80% из-за доставки продукции через новые регионы РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до открытия Крымского моста, крымские виноделы продукцию на материк паромами по Керченской переправе – это было недешево, да и срок поставки зависел от погоды. После теракта на мосту в октябре 2022 года паромы начали ходить снова, однако производители вина не всегда могут воспользоваться ими из-за очередей.

В итоге продукцию приходится везти на материк через новые регионы, а это увеличивает как длительность, так и стоимость доставки. Раньше вино доставлялось за 36-48 часов, теперь же за 72-168. В связи с этим стоимость доставки увеличилась на 85% – до 150 тысяч рублей за машину, пишет Коммерсант со ссылкой на директора Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» Тимофея Месеняшина.

Из-за удорожания логистики предприятие вынуждено формировать увеличенный запас товаров на складе в Подмосковье. Это отражается на дополнительном отвлечении оборотных средств. Плюс ко всему дорожают виноматериалы и услуги розлива.

В итоге в ближайшее время производители планируют увеличить отпускную цену на 3% – 15%.

Например, «Ленте» уже сообщили об увеличении стоимости продукции до 10%.

Симферополь, Лиана Макоба

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