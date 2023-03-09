На новых российских территориях усилили меры безопасности

На новых территориях РФ усилили меры безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Херсонской области, угроза проникновения террористических групп на территорию региона существует – таковы реалии военного поло Для того чтобы минимизировать риски, подписано распоряжение, обязывающее усилить контроль на всех блокпостах. Это делается, чтобы предотвратить возможное передвижение вооружённых групп с оружием.

«Конечно, усиленные проверки усложняют поездки законопослушных граждан, но люди понимают, что это делается для их же безопасности», – отмечают в администрации. Руководителям силовых структур рекомендовано проводить проверки максимально корректно. С жалобами можно обращаться на телефон доверия +7 (990) 085 46 11.

Такие же усиленные меры безопасности введены на территории Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик. Осуществляют их спецподразделения Росгвардии.

Симферополь, Мирослава Мельник

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