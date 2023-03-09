«Это не тяжкое преступление» – осуждённых украинских уклонистов загонят в окопы

Украинские военнообязанные, осужденные за уклонение от мобилизации, со временем всё равно будут мобилизованы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты» сообщил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Марк Андрусяк.

Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением, однако многие таким образом пытались избежать мобилизации. Теперь лазейку прикрыли.

«В Министерстве обороны подчеркнули, что если гражданин был ранее приговорен к лишению свободы за совершение нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, и находится в военном запасе и не является забронированным в установленном порядке на период мобилизации, то такой гражданин подлежит призыву на военную службу во время мобилизации», – говорится в материале «Судебно-юридической газеты».

Симферополь, Валентин Карамазов

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