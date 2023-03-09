На Украине успокаивают: «Дефицита электроэнергии нет»

На Украине после российских атак в четверг отсутствует дефицит электроэнергии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.



По его словам, главная цель РФ была в том, «чтобы украинская энергосистема погасла и подверглась коллапсу, однако этого не произошло».

Отметим, что российские удары наносятся не столько по объектам производства электроэнергии, сколько по передающим подстанциям. Кроме того, по отчёту Минобороны, сегодня «высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым «Кинжалом», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины».

Вместе с тем, Кудрицкий добавил, что «в некоторых регионах есть повреждения объектов критической инфраструктуры».

«Есть повреждения как на ТЭС, так и подстанций Укрэнерго, из-за чего в отдельных областях есть ограничение энергоснабжения», – сказал он.

Кудрицкий отметил, что «нет проблемы покрыть потребление в стране, есть проблема с тем, что повреждена магистральная сеть, которой электричество доставляют в тот или иной регион».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»