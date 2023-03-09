СБУ разыскивает телевизионщицу «раскрутившую медийный образ» врио губернатора Херсонской области

СБУ сообщила о подозрении и завела уголовное дело на владелицу херсонского телеканала, которая «раскручивала медийный образ Сальдо». Сообщается, что «женщина пошла на добровольное сотрудничество с назначенными РФ властями». Однако имя не называется.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление размещено на сайте СБУ.

По данным следствия, «она предоставила врагу ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды».

Утверждается, что она лично брала интервью у Владимира Сальдо, «который публично позиционировался как легитимный глава области».

«Сейчас женщина находится на неподконтрольной ВСУ части юга Украины», – добавили в СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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