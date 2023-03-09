Украинский политолог раскрыл секрет упорства Зеленского под Бахмутом

Украинское руководство всеми силами пытается избежать масштабного наступления ВСУ на юге, к которому их толкают американцы. Поэтому Зеленский всячески тянет время и убеждает западных партнёров в «стратегической важности» Бахмута (Артёмовск).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

«Мы говорим, что, если Бахмут падёт, то спокойно российские войска дойдут до Славянска? Или нам потом скажут, что «мы не смогли пойти в контрнаступление, потому что должны были перебросить те резервы, которые готовились на контрнаступление, для защиты Славянска, Краматорска»?.. У меня подозрение, что наши военные и власть понимают в какой-то степени, что контрнаступление – так, как видят его американцы на юге – может вылиться, мягко говоря, в кровопролитную бойню и катастрофу», – приводит слова Корнейчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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