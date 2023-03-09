В Симферополе вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему школьницу

В Симферополе вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему 14-летнюю девочку.
Как уже сообщал «Новый День», в июне минувшего года на улице Ломоносова он напал на школьницу, затащил в кусты, изнасиловал, избил и разбил ее телефон.
Когда девочку нашли, она была без сознания. Насильника вскоре задержали.
Киевский районный суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube