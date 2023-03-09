российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 марта 2023, 03:13 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Симферополе вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему школьницу

В Симферополе вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему 14-летнюю девочку.

Как уже сообщал «Новый День», в июне минувшего года на улице Ломоносова он напал на школьницу, затащил в кусты, изнасиловал, избил и разбил ее телефон.

Когда девочку нашли, она была без сознания. Насильника вскоре задержали.

Киевский районный суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,