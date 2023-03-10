Севастопольцы жалуются, что под их окнами сжигают медотходы

Жители Инкермана жалуются, что рядом с их домами сжигают медицинские отходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания по утилизации отходов работает уже четвертый год: уничтожает медотходы класса Б и В – использованные расходные материаалы, остатки тканей после операций, просроченные вакцины, трупы лабораторных животных. Расстояние от крематория не превышает 500 метров. Но раньше горожане не жаловались, а теперь заявляют, что им нечем дышать.

Руководство компании заявляет, что у компании есть все разрешения, а выбросы не превышают норму.

«Роспотребнадзор» приехал на место и не нашёл нарушений. Люди результатам не верят. Рассказывают: специалисты сделали замеры спустя день после сжигания, когда смог уже рассеялся. Сейчас жители собирают подписи и готовят обращение к правительству пишет telegram-канал Mash на волне.

Севастополь, Олег Яковенко

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