В Крыму назвали срок полного завершения ремонта Крымского моста

Ремонт железнодорожной части Крымского моста планируется завершить к июлю. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

В начале декабря, после проведенных восстановительных работ, транспорт пустили по правой стороне автодорожной части моста и начали приводить в порядок левую часть.

Полностью ремонт автомобильного моста завершили в конце февраля. Железнодорожную часть обещали восстановить в ближайшие месяцы.

«Гарантии по строительству давать не могу, но то, что там контроль ежечасный практически происходит, и нигде нет зазоров в части поставки материалов, я точно знаю, – заявил Аксенов в интервью РИА «Новости». – То есть нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения этих работ. Реально, как минимум, должно быть к июлю, но по моим ощущениям, по динамике, скорее всего, это будет раньше».

Напомним, накануне был завершен монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. Установку второго пролета планируют завершить к концу апреля.

Керчь, Лиана Макоба

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